Samsung Galaxy S20 Ultra: un video prova ad anticiparne il design

In rete è stato appena pubblicato un nuovo video concept che ci mostra il possibile design del Samsung Galaxy S20 Ultra, il nuovo top di gamma della casa coreana che sarà presentato, insieme agli altri dispositivi della famiglia S20, nel corso di un evento speciale in programma il prossimo 11 di febbraio.

Il video, che riportiamo a fine articolo, riassume le indiscrezioni ed i leak di questi ultimi giorni fornendoci un’idea ben precisa di quello che dovrebbe essere il nuovo Samsung Galaxy S20 Ultra. Il nuovo top di gamma coreano riprenderà diversi elementi già noti della gamma di smartphone Samsung, a partire dal display con foro posizionato in alto, centralmente.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, invece, il nuovo Samsung Galaxy S20 Ultra potrà contare su di un display da 6.9 pollici con tecnologia AMOLED e risoluzione QHD+. Il display presenterà anche una modalità a 120 Hz, disponibile solo in risoluzione Full HD+. A gestire il funzionamento dello smartphone ci sarà, in Europa, il SoC Exynos 990 supportato da ben 16 GB di memoria RAM.

Nella parte posteriore troveremo cinque fotocamere posteriori con il sensore principale da 108 Megapixel a giocare il ruolo di protagonista. La batteria sarà da 5.000 mAh. Lo smartphone sarà disponibile solo in versione 5G e con un prezzo di listino di circa 1200-1300 Euro.