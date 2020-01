Samsung Galaxy Z Flip sarà il nome dell’erede del Galaxy Fold

Nel corso dell’evento Unpacked in programma il prossimo 11 di febbraio, Samsung presenterà i nuovi top di gamma Samsung Galaxy S20, che in questi giorni sono stati al centro di diversi rumors, e l’erede del Galaxy Fold, ovvero un nuovo smartphone con display pieghevole.

Stando a nuove informazioni diffuse dall’insider Ice universe, l’erede del Galaxy Fold non si chiamerà Fold 2 ma arriverà sul mercato con il nome commerciale di Samsung Galaxy Z Flip, inaugurando una nuova gamma che, in caso di successo di vendite, potrebbe registrare l’arrivo di nuovi dispositivi nel corso del prossimo futuro.

Ricordiamo che il Samsung Galaxy Z Flip presenterà un display pieghevole diverso da Galaxy Fold. Lo smartphone, infatti, dovrebbe presentare un design “a conchiglia” simile a quello che caratterizza il nuovo Motorola Razr in uscita sul mercato nel corso delle prossime settimane.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, invece, il nuovo Samsung Galaxy Z Flip potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 855 e non su di un SoC più recente come lo Snapdragon 865. In questo modo, Samsung potrà ottimizzare i costi e proporre un device con display pieghevole ad un prezzo più contenuto. Ulteriori dettagli sul nuovo smartphone dovrebbero emergere nel corso dei prossimi giorni.