Samsung Galaxy Z Flip, spuntano alcuni render (non ufficiali)

La questione riguardante il nome sta ancora generando un po’ di confusione ma alla fine sembra che il prossimo pieghevole del colosso coreano finirà per chiamarsi Samsung Galaxy Z Flip. Dato per assodato questo dettaglio (non di poco conto perché è evidente la “rottura” col Galaxy Fold lanciato nel 2019), oggi spuntano nuovi dettagli sul device che dovrebbe essere ufficializzato a febbraio.

L’11 febbraio, più in particolare, dovrebbe essere mostrato il nuovo smartphone che cambierà totalmente form factor rispetto al predecessore. Anche i render non ufficiali di oggi mostrano Samsung Galaxy Z Flip con una chiusura “a conchiglia”, quindi in verticale e seguendo quanto fatto da Motorola col Razr.

Letsgodigital, come spesso accade, ha raccolto un po’ tutti i rumors fin qui trapelati e ha così generato i render che vedete in alto. Non c’è quindi alcun legame con Samsung, ma è comunque interessante cominciare a farsi un’idea su quello che ci troveremo a commentare tra meno di un mese.

Ricordiamo che Samsung Galaxy Z Flip avrà un prezzo molto più contenuto (probabilmente sotto i 1.000 dollari/euro) grazie anche ad una scheda tecnica non super-aggiornata. Si parla infatti “solo” di uno Snapdragon 855, anche se il display in vetro UTG da 6.7″ (da aperto) sarà di grande impatto visivo. Vedremo poi quali saranno le misure prese dal produttore per aumentare la resistenza del suo nuovo pieghevole, così come c’è curiosità per la doppia batteria e il doppio display che non dovrebbero mancare su Samsung Galaxy Z Flip.