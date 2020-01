Sempre più giù il prezzo di Huawei P30 Lite: ora a 213 euro su Amazon!

Davvero interessante la promozione presente oggi su Amazon e che riguarda uno dei best buy più richiesti dello scorso anno. Ci riferiamo a Huawei P30 Lite, smartphone che nelle ultime settimane sta registrando un continuo calo di prezzo e che oggi, di fatto, raggiunge il suo minimo storico sulla popolare piattaforma di e-commerce.

Più nello specifico la versione in nero di Huawei P30 Lite è disponibile a 213 euro, prezzo che peraltro comprende i costi per la spedizione in tutta Italia. Spedizione che è gestita direttamente da Amazon in questo caso, mentre lo smartphone è venduto da Drop Selling, uno dei rivenditori terzi più affidabili sul sito.

Detto che a 219,99 euro può essere acquistata anche la versione in “Peacock Blue”, è utile andare a rinfrescare la memoria su quella che è la scheda tecnica di un device di buonissimo livello. Huawei P30 Lite arriva con un display da 6.5″ in Full HD+ e con a bordo l’ottimo Kirin 710, accompagnato da 4 GB di memoria RAM e ben 128 GB di storage interno. Vale la pena ricordare anche la presenza di una tripla fotocamera posteriore così come quella della batteria da 3.340 mAh.

Huawei P30 Lite oggi è disponibile a 213 euro su Amazon. Per approfittarne basterà recarsi su questa pagina: Huawei P30 Lite Midnight Black 6.15" 4gb/128gb Dual Sim