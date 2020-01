Sono stati quasi 7 milioni i Samsung Galaxy con supporto al 5G venduti nel 2019

Samsung è stata tra i primissimi big a puntare in modo deciso sul 5G. Il 2019 ha ovviamente rappresentato l’inizio di una nuova era per il settore mobile ma è già tempo dei primi bilanci. Proprio il colosso coreano ha condiviso oggi i risultati relative alle spedizioni di device, avvenute lo scorso anno, con supporto al nuovo standard di connessione.

Il totale è pari a 6.7 milioni di Samsung Galaxy con tecnologia 5G. Una cifra non di poco conto tenuti in considerazione due dettagli: come detto siamo solo all’alba di una nuova epoca nel mobile e, soprattutto, la quota di mercato in questa particolare nicchia è altissima, pari al 53.9%.

Certo, il market share è destinato a ridursi sensibilmente nel 2020 visto che saranno sempre di più i competitors che lanceranno smartphone compatibili con la nuova tecnologia, ma il vantaggio accumulato non è di poco conto. E’ importante ricordare, infatti, che Samsung ha lanciato device con supporto al 5G non solo nella fascia top del mercato (Galaxy S10, Galaxy Fold e i due Galaxy Note 10) ma anche in quella medio-alta col Galaxy A90.

Non è tutto: nel corso di quest’anno (più di preciso già in questo trimestre) arriverà anche il primo tablet del produttore con modem 5G integrato. Si tratterà del Galaxy Tab S6 5G che, peraltro, ha già ricevuto alcune certificazioni.

