Un iPhone con Touch ID laterale arriverà ad inizio 2021

Arrivano da Ming-Chi Kuo interessanti indiscrezioni su quelle che sono le strategie Apple nei prossimi mesi, almeno per quanto riguarda l’hardware. Il noto analista di TF Securities non ha soltanto elencato i prodotti più rilevanti che Cupertino lancerà in questa prima parte di 2020 ma ha anche parlato di un progetto di iPhone compatto previsto per l’inizio del prossimo anno.

Si tratterebbe di un “melafonino” con display LCD, con un notch dalle dimensioni contenute e, soprattutto, con un touch ID piazzato sul frame laterale e integrato col pulsante di accensione. Secondo Apple questa nuova disposizione migliorerà la user experience.

Questo iPhone seguirà invece il tanto iPhone SE 2 (o iPhone 9), il cui lancio a stretto giro di posta è ormai certo. Il display da 4.7″ e il possibile prezzo di lancio attorno ai 399 dollari sono i rumors più rilevanti a riguardo. Secondo Kuo Apple lancerà poi in questa prima metà di 2020 un nuovo iPad Pro con tripla fotocamera posteriore sullo stile di iPhone 11 Pro (in vendita su Amazon: Apple iPhone 11 Pro (64GB) - Verde Notte) mentre non mancheranno due upgrade minori alle linee MacBook Air e Pro.

Attesa anche per un nuovo caricatore wireless (un AirPower in miniatura?=, per AirTag (accessorio che serve a trovare dispositivi smarriti) e nuove cuffie wireless di fascia alta a marchio Beats.