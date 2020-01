Xiaomi Mi 8, arriva la MIUI 11 (con Android 10) sulla versione Global

Un po’ a sorpresa oggi è partito il roll out della MIUI 11, interfaccia proprietaria basata su Android 10, su Xiaomi Mi 8. La notizia è particolarmente rilevante visto che vengono coinvolte le versioni “Global” del top di gamma lanciato ad inizio 2018 e che, anche in Italia, ha riscosso un buonissimo successo.

Più nello specifico l’aggiornamento riguarda la versione 11.0.1.0 QEAMIXM della MIUI 11 Global. Stando a quanto riferisce il changelog ufficiale, sono presenti anche le patch di sicurezza aggiornate allo scorso mese di dicembre. Come facilmente prevedibile, il peso del pacchetto non è di poco conto: 1.9 GB. Come sempre in questi casi, insomma, il consiglio è quello di procedere al download e all’installazione sotto copertura Wi-Fi e con batteria almeno al 30%.

Oltre alla presenza delle patch di dicembre e alle tante novità della nuova versione del robottino verde (e quelle della MIUI 11), vanno segnalati anche i miglioramenti relativi alla sicurezza generale del sistema. C’è quindi anche il supporto alla dark mode di default.

L’aggiornamento è già in fase di roll out e i feedback arrivano a macchia di leopardo da diversi mercati: insomma, la notifica via OTA potrebbe comparire da un momento all’altro anche sul vostro Xiaomi Mi 8. In caso contrario potrete consultare la voce “Aggiornamenti di sistema” tra le impostazioni dello smartphone per verificare la disponibilità del download.

Xiaomi Mi 8 è disponibile su Amazon, ecco il link: Xiaomi Mi 8 Smartphone Dual Sim da 64 GB, Blu [Italia]