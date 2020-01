Xiaomi Mi 9T si aggiorna ad Android 10 con MIUI 11

Importanti novità in arrivo per l’ottimo Xiaomi Mi 9T e per la versione internazionale del Redmi K20 (ovvero la versione dello smartphone venduta al di fuori della Cina). In queste ore, infatti, è partito il rilascio dell’aggiornamento ad Android 10, la nuova versione del sistema operativo di Google che rappresenta anche il primo major update dello smartphone.

Oltre ad Android 10, i possessori dello Xiaomi Mi 9T potranno contare anche sulla nuova MIUI 11, la nuova evoluzione dell’interfaccia utente di casa Xiaomi che va ad arricchire, notevolmente, il comparto software del device andando ad aggiungere diverse novità. A completare le novità dell’update ci sono anche le patch di sicurezza del mese di dicembre 2019.

L’aggiornamento ad Android 10 per Xiaomi Mi 9T è in corso di distribuzione e dovrebbe arrivare su tutti gli esemplari italiani dello smartphone nel giro di pochi giorni. E’ possibile verificare la disponibilità dell’aggiornamento dalle Impostazioni.

Ricordiamo che lo Xiaomi Mi 9T può contare su di un display AMOLED da 6.39 pollici con risoluzione Full HD+ e fotocamera anteriore a scomparsa (il display non ha foro o notch). A gestire il funzionamento dello smartphone c’è lo Snapdragon 730 supportato da una batteria da 4.000 mAh. Attualmente, il Mi 9T è disponibile a partir da circa 290 Euro (6/64 GB) oppure da 310 Euro (6/128 GB).