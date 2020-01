Xiaomi Mi A2: disponibile in Italia l’aggiornamento ad Android 10

Buone notizie per i possessori di Xiaomi Mi A2, uno degli Android One più apprezzati in assoluto degli ultimi anni. Lo smartphone ha, finalmente, iniziato a registrare l’arrivo in Italia dell’aggiornamento ad Android 10, la versione più recente di Android disponibile in versione stabile dallo scorso mese di settembre.

L’aggiornamento ad Android 10 per Xiaomi Mi A2 ha un peso di circa 1.3 GB ed include, oltre a tutte le novità previste per il sistema operativo mobile di Google, anche le patch di sicurezza aggiornate al mese di dicembre 2019. L’update è in corso di distribuzione e gli utenti hanno la possibilità di verificarne la disponibilità tramite le Impostazioni del proprio telefono.

Ricordiamo che lo Xiaomi Mi A2 fu presentato, insieme alla variante Lite, nel corso dell’estate del 2018. Lo smartphone, arrivato sul mercato con Android Oreo, è stato aggiornato a Pie lo scorso anno ed adesso riceve quello che dovrebbe essere il suo ultimo major update.

Basato sul SoC Snapdragon 660, lo Xiaomi Mi A2 è uno smartphone ancora attualissimo ed in grado di garantire ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista. Ricordiamo che nel 2019 Xiaomi ha lanciato la nuova generazione del suo Android One, ovvero lo Xiaomi Mi A3 con Snapdragon 665 e con display HD+. Il device in questione è oggi acquistabile a meno di 170 Euro.