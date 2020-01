Xiaomi Mi Band 5, primi rumors su NFC e display

Il sito TizenHelp torna a parlare di Xiaomi Mi Band 5, confermando – di fatto – un’indiscrezione che già aveva lanciato qualche mese fa: il prossimo modello della popolarissima smartband, infatti, dovrebbe essere dotata del chip NFC non solo nella sua variante riservata al mercato cinese, ma anche in quella “global”. Insomma, la funzionalità arriverebbe anche in Italia.

Si tratterebbe di un “plus” non da poco conto, considerate non solo le opportunità che regalerebbe quest’aggiunta ma anche i prezzi che con ogni probabilità resteranno ultra-competitivi anche in questo 2020. Col supporto NFC si potrà quindi connettere un account Google Pay e pagare nei POS abilitati tramite la propria Xiaomi Mi Band 5.

La fonte in questione anticipa poi anche un ulteriore upgrade che, in questo caso, riguarda il display. Lo schermo continuerà a crescere e, dopo il salto da 0.95 a 1.2 pollici da Mi Band 3 a Mi Band 4 (senza dimenticare il passaggio dal bianco e nero ai colori) le dimensioni continueranno a crescere lasciando quindi immaginare a nuovi ritocchi sia dal punto di vista delle funzionalità offerte che da quello “puro” relativo all’interfaccia.

Sarebbero di certo due novità rilevanti anche se da qui al lancio della Xiaomi Mi Band 5 c’è da aspettarsi qualche altra ghiotta indiscrezione…