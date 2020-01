Xiaomi Mi Note 10 nuovamente in offerta su Amazon, si parte da 435 Euro

Lo Xiaomi Mi Note 10 continua ad essere uno degli smartphone più completi ed interessanti del momento grazie ad un comparto tecnico eccellente in cui spicca il comparto fotografico, premiato da Dxomark che ha giudicato lo smartphone come uno dei migliori camera phone del 2019.

Grazie alle offerte Amazon di oggi è possibile acquistare il nuovo Xiaomi Mi Note 10 ad un prezzo di 435 Euro. Lo smartphone, spedito da Amazon, è disponibile nella variante con 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno che, di norma, presenta un prezzo di listino di 599 Euro.

Si tratta, quindi, di un’ottima offerta per chi è in cerca di uno smartphone caratterizzato da un comparto tecnico ottimo e, soprattutto, in grado di garantire performance fotografiche da assoluto top di gamma. Per sfruttare l’offerta dedicata allo Xiaomi Mi Note 10 è possibile utilizzare il link qui di sotto. In offerta ci sono diverse colorazioni del device.

Ricordiamo che lo Xiaomi Mi Note 10 presenta un display AMOLED da 6.4 pollici con notch a goccia e risoluzione Full HD+ supportato dal SoC Snapdragon 730G, da una batteria da 5260 mAh e da un sistema di cinque fotocamere posteriore con sensore principale da 108 Megapixel.