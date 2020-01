Xiaomi Mi Note 10 Pro arriva ufficialmente in Italia, ecco prezzo e specifiche

Prendono il via oggi le vendite in Italia del nuovo Xiaomi Mi Note 10 Pro, versione evoluta e migliorata dell’ottimo Mi Note 10. Lo smartphone è acquistabile nel Mi Store ad un prezzo di 699,90 Euro con un sovrapprezzo di 100 Euro rispetto al Mi Note 10 “standard”.

Il nuovo Xiaomi Mi Note 10 Pro può contare su 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno (il Mi Note 10 si ferma a 6/128 GB) e su di un sistema di lenti 8P per la fotocamera posteriore da 108 Megapixel (il Note 10 si ferma a 7P). Le colorazioni disponibili sono tre: Green, White e Black.

La scheda tecnica del nuovo Xiaomi Mi Note 10 Pro, per quanto riguarda le altre specifiche tecniche, non cambia. Alla base del progetto c’è il SoC Snapdragon 730G affiancato da un display AMOLED da 6.47 pollici con risoluzione Full HD+ e una batteria da 5260 mAh. Confermato, con l’unica modifica illustrata in precedenza, anche il sistema di cinque fotocamere posteriori con sensore principale da 108 Megapixel.

Ricordiamo che chi ritiene la variante Pro troppo costosa, in rapporto alle novità hardware presenti, può acquistare la versione base chiamata semplicemente Xiaomi Mi Note 10, disponibile in Italia con un prezzo di listino di 599 ma acquistabile su Amazon a circa 475 Euro.