Android 11, rilascia la prima Developer Preview: ecco la roadmap dei prossimi mesi

Come ormai da tradizione, Google ha rilasciato senza alcun preavviso la prima Developer Preview della prossima versione del robottino verde. Quest’anno tocca ad Android 11, nel corso dei mesi conosceremo meglio le novità in programma. Intanto, però, Mountain View ha ufficializzato la roadmap che scandisce i tempi in attesa del rilascio della versione stabile che, come sempre, arriverà verso fine estate, a cavallo tra agosto e settembre.

C’è da dire, per cominciare, che la prima Developer Preview è arrivata con un pizzico d’anticipo rispetto a quanto accaduto negli anni scorsi, vedremo se questo dettaglio sarà legato ad uno sviluppo che si preannuncia più contorto nelle funzionalità legate al 5G.

In ogni caso, ecco le date: arriveranno altre due Developer Preview (2 e 3), a marzo e ad aprile. Vale la pena sottolineare che in questo caso ci riferiamo unicamente ai Google Pixel 4 / 4XL, Pixel 3a / 3a XL, Pixel 3/3 XL e Pixel 2/2 XL mentre il supporto ad altri smartphone sarà previsto con ogni probabilità con la prima beta di Android 11, prevista a maggio (peraltro il primo aggiornamento che sarà disponibile via OTA).

La beta 2 di giugno sarà un momento chiave per gli sviluppatori: Google ha dichiarato che in quel caso la release dovrebbe vantare già una certa stabilità. A luglio, invece, è prevista la beta 3 che anticiperà il già citato roll out della versione stabile di Android 11 a fine agosto.