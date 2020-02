Cresce il mercato degli smart speaker e al comando c’è sempre Amazon

Arriva da Strategy Analytics l’analisi del mercato degli smart speaker in riferimento all’ultimo trimestre del 2019. I dati più interessanti sono relativi alla crescita dell’intero settore rispetto allo stesso periodo del 2018: in totale le spedizioni sono aumentate del 44,7%, un numero decisamente considerevole.

Il primato è ancora appannaggio di Amazon: sono stati spediti 15.8 milioni di dispositivi Echo nel Q4 2019, il 16% in più di quanto avvenne sul finire dell’anno precedente. Crescita simile anche per Google (+20%) che passa da 11.5 a 13.9 di spedizioni dei suoi “Nest Home”. Salta però all’occhio, nonostante i numeri più alti in termini assoluti, la perdita considerevole in termini di market share (28,3% e 24,9% contro il 35,5% e il 30,0% del Q4 2018) dei due colossi statunitensi.

Il merito è ovviamente del “boom” delle aziende cinesi, operanti su mercati diversi: Baidu (+197%), Alibaba (+94%) e Xiaomi (+167%) vantano ora una quota di mercato rispettivamente del 10,6%, 9,8% e 8.4%, ben superiori a quelle con cui chiusero il 2018. In ogni caso la differenza resta ancora piuttosto considerevole, considerato che le spedizioni totali delle tre aziende cinesi superano di pochissimo quelle della sola Amazon.

La graduatoria è poi chiusa da Apple che, nonostante la crescita di un milione di spedizioni di HomePod, resta praticamente sugli stessi livelli in quanto a market share e proprio non riesce a sfondare in questa nicchia.