EMUI 10, ecco quali saranno i prossimi 5 smartphone Huawei e Honor a riceverla

Non solo Honor 9X, di cui abbiamo parlato proprio stamattina in questo articolo: la EMUI 10 continua a diffondersi tra gli smartphone Huawei/Honor e, confermando anche quelle che erano in linea di massima le tempistiche indicate dal produttore cinese, si appresta a sbarcare su altri cinque device.

Più nello specifico è il sito HuaweiUpdate.com a fare il punto su quelli che saranno i prossimi aggiornamenti. Stando alla fonte in questione le prime due settimane di marzo saranno caratterizzate prima di tutto dal rilascio di Android 10, con interfaccia personalizzata EMUI 10, su Honor 20 Pro. Si tratta di un caso particolare considerato che il roll out fu bloccato ad inizio gennaio per i problemi che il nuovo firmware provocava allo smartphone. I bug sembrano essere stati risolti e, a partire dalla Gran Bretagna, la EMUI 10 sbarcherà definitivamente su Honor 20 Pro.

L’ex sub-brand di Huawei sarà poi protagonista anche con un altro device, Honor 20 Youth Edition. Passando invece a casa Huawei, i prossimi modelli coinvolti dovrebbero essere: Enjoy 10 Plus, Enjoy 10S e Nova 5i. In tutti i casi parliamo di rilasci “globali”, con arrivo in Italia che è possibile immaginare più o meno a metà del prossimo mese.

