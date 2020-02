Honor 30 in arrivo già nel mese di aprile, ecco le prime informazioni

Honor dovrebbe presentare la nuova gamma Honor 30 nel corso del prossimo mese di aprile. I nuovi smartphone del marchio dovrebbero essere presentati esclusivamente in Cina, per via dell’assenza dei servizi Google. Non è escluso, in ogni caso, che Honor possa decidere di portare in Europa almeno uno dei vari esponenti della famiglia Honor 30 sfruttando i Huawei Mobile Services, l’alternativa ai Google Mobile Services sviluppati dalla casa cinese.

Come da tradizione, la nuova gamma Honor 30 dovrebbe essere realizzata in tre differenti varianti. In cantiere, infatti, dovrebbero esserci i due top di gamma Honor 30 e 30 Pro ed un possibile mid-range, Honor 30 Lite. Per il momento, le informazioni sulle specifiche tecniche dei nuovi smartphone del marchio cinese sono ridottissime. I top di gamma dovrebbero presentare il SoC Kirin 990, potendo così contare sul supporto alla connettività 5G.

Ricordiamo che il ban USA ha colpito duramente Honor che, in quanto parte di Huawei, non può più contare sulla certificazione Google. Per il futuro, se i problemi con gli USA non saranno risolti e se non verrà trovata una soluzione alternativa ai servizi della casa americana, il brand Honor potrebbe uscire definitivamente dal mercato europeo per concentrarsi sul solo mercato cinese. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sulle novità in arrivo per il brand.