Honor 9X, comincia il roll out di Android 10 con EMUI 10!

Arriva un’ottima notizia per tutti coloro che nei mesi scorsi hanno deciso di dare fiducia ad Honor 9X: il recente medio gamma, infatti, sta cominciando a ricevere in queste ore il tanto atteso aggiornamento ad Android 10 con personalizzazione software EMUI 10.

Vale la pena sottolineare sin da subito che il roll out per il momento ha coinvolto unicamente il mercato indiano. Si tratta comunque di un primissimo passo prima dell’arrivo anche in Europa del major update che, stando a quanto scrive oggi HuaweiCentral, potrebbe essere oramai imminente.

Le versioni software sono le 10.0.0.186 e 10.0.0.182: il peso complessivo del download è di circa 3,9 GB a testimonianza delle numerose novità che porta con sé non solo l’ultima major release del robottino verde ma anche la rinnovata EMUI 10 con numerose nuove funzionalità e cambiamenti dal punto di vista grafico. Non si hanno ancora feedback sull’impatto di Android 10 su Honor 9X, per il momento sembra che stiano ricevendo l’aggiornamento gli utenti che non avevano partecipato in precedenza al programma beta.

Honor 9X, dotato di Kirin 710 con 4 GB di RAM, 64 GB di storage interno, tripla cam posteriore (sensore principale da 48 MP), batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida e fotocamera anteriore pop-up