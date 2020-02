Honor 9X Lite: nuovo mid-range con servizi Google in arrivo nelle prossime settimane

Honor ha ancora qualche smartphone con certificazione Google nel cassetto. Nel corso delle prossime settimane, infatti, potrebbe arrivare sul mercato il nuovo Honor 9X Lite che, in queste ore, è stato confermato quasi integralmente da un rivenditore pakistano. Lo smartphone arriverà sul mercato con Android Pie 9.0 e EMUI ed includerà i servizi Google e il Play Store. Successivamente, il device sarà aggiornamento ad Android 10 continuando a poter contare sulle GApps.

Il nuovo Honor 9X Lite presenterà il “solito” SoC Kirin 710 supportato da almeno 4 GB di RAM e 128 GB di storage e potrà contare su di un display LCD da 6.5 pollici con notch a goccia e risoluzione Full HD+. Da segnalare la presenza di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel supportato da un sensore di profondità da 2 Megapixel e di una batteria da 3750 mAh. Presente anche un sensore di impronte digitali posteriore.

Ricordiamo che Honor dovrebbe presentare a breve i nuovi V30 e V30 Pro per l’Europa che, a differenza di questo nuovo 9X Lite, non potranno contare sulla certificazione Google e quindi presenteranno i Huawei Mobile Services. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti relativi ai nuovi smartphone di Honor in arrivo in Europa.