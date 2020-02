Huawei MatePad Pro è ufficiale, il tablet col foro sul display arriva anche in Italia

Non solo Huawei Mate Xs (clicca qui per saperne di più): oggi l’azienda cinese ha ufficializzato la versione globale di Huawei MatePad Pro, già lanciato in patria nella parte finale dello scorso anno. Si tratta di un tablet di fascia alta che si contraddistingue per la presenza di un foro nell’angolo in alto a destra del display, dov’è integrata una fotocamera anteriore da 8 MP. Una scelta che ha consentito di ridurre ulteriormente le cornici frontali.

Huawei MatePad Pro si presenta con un display IPS da 10,8 pollici con risoluzione QHD e gira su un processore Kirin 990, coadiuvato da una scheda grafica ARM Mali-G76. Il SoC è poi accompagnato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno (espandibili) di tipo UFS 3.0. Non manca nulla sul fronte connettività (Bluetooth 5.1, USB di tipo C, dual WiFi), mentre la fotocamera sul retro è da 13 MP.

Bene l’attenzione al comparto audio con 4 altoparlanti piazzati sui 4 angoli del tablet, mentre la batteria da 7.250 mAh può contare sulla ricarica rapida a 40 W e su quella wireless a 15 W. C’è anche la ricarica inversa a 7.5 W.

Detto di Android 10 con EMUI 10.0.1 ecco alcune funzionalità di Huawei MatePad Pro: il tablet supporta la M-Pencil (4.096 livelli di sensibilità alla pressione), la modalità Desktop (fino a 8 processi in contemporanea) e la Smart Magnetic Keyboard. Presenti anche le già conosciute feature Multi-Window, Multi-screen Collaboration e Huawei App Multiplier.

Huawei MatePad Pro arriverà presto in Italia (data ancora non ufficializzata) nelle colorazioni Pearl White, Midnight Grey, Forest Green e Orange al prezzo di 549,90 euro. La tastiera costa invece 129 euro, mentre la M-Pencil sarà venduta a 99 euro.