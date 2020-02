Iliad non si ferma più: 5 milioni di clienti e offerte di rete fissa sempre più vicine

Iliad continua il suo processo di crescita in Italia. Il giovane operatore, disponibile sul mercato di telefonia mobile italiano da appena un anno e mezzo, ha superato quota 5 milioni di clienti in Italia realizzando un nuovo passo in avanti del suo rapidissimo programma di espansione che mira al raggiungimento di 6 mila antenne di proprietà entro la fine dell’anno.

La crescita di Iliad è avvenuta senza sostanziali novità tariffarie ma continuano a garantire ai suoi clienti la massima trasparenza. L’operatore, infatti, continua a rendere disponibile l’offerta Giga 50 con minuti ed SMS illimitati e 50 GB al mese che può essere attivata da tutti con un costo periodico di 7,99 Euro al mese e con un contributo di attivazione di 9,99 Euro.

Per il futuro, inoltre, Iliad punta ad espandersi in nuovi settori. Nel corso del 2020 dovrebbe esserci il debutto del 5G, un passaggio obbligato per tutti gli operatori di telefonia mobile. Successivamente, secondo le ultime indiscrezioni, Iliad entrerà anche nel settore di telefonia fissa e potrebbe proporre specifiche offerte convergenti. In futuro, infatti, Iliad potrebbe stringere un accordo con Fastweb per proporre ai suoi clienti nuove offerte di rete fissa.

Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse di Iliad. L’operatore, dopo un anno e mezzo di presenza in Italia, ha già riscosso risultati davvero ottimi.