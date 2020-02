iPad Pro: dal prossimo autunno anche con supporto 5G

Apple prevede di supportare al massimo il 5G. Oltre ai nuovi iPhone 12, che dovrebbero arrivare nel corso del prossimo autunno senza subire alcun ritardo nonostante i problemi alla produzione legati al Coronavirus, Apple prevede di lanciare anche un nuovo iPad Pro con supporto al 5G.

Il debutto del nuovo tablet con supporto al nuovo standard di connettività dovrebbe avvenire in autunno, tra il mese di ottobre e il mese di novembre. Il nuovo iPad Pro monterà il SoC Apple A14X, che dovrebbe garantire un ulteriore upgrade in termini di performance rispetto al SoC montato attualmente dagli iPad Pro. Il nuovo A14X includerà un modem 5G realizzato da Qualcomm.

Tra le novità in arrivo per la nuova generazione generazione di iPad Pro ci sarà anche l’introduzione di una tripla fotocamera posteriore, con un sensore ToF che avrà il compito di effettuare scansioni tridimensionali dell’ambiente. Al momento, non ci sono ulteriori informazioni sulla scheda tecnica dei nuovi iPad Pro che dovrebbero mantenere le stesse dimensioni dei modelli attualmente sul mercato.

Ricordiamo che gli attuali iPad Pro partono da circa 800 Euro con la possibilità di scegliere tra la versione da 11 e quella da 12,9 pollici.