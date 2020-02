iPhone 12: per ora non sono previsti ritardi per la produzione

La diffusione del Coronavirus sta creando non pochi problemi all’intera filiera produttiva dei prodotti tech, in particolare alle aziende che producono dispositivi in Cina, soprattutto nelle aree più colpite dal virus. Secondo un report di oggi, Apple non dovrebbe modificare le tempistiche di lancio dei nuovi iPhone 12 che saranno svelati nel corso del prossimo mese di settembre.

Nei giorni scorsi, a causa dei problemi legati al Coronavirus, alcune indiscrezioni ipotizzavano un ritardo nel lancio dei nuovi iPhone 12. Al momento, l’ipotesi più realistica vede un possibile avvio della produzione nel corso del mese di giugno con un debutto commerciale tra fine settembre e inizio ottobre.

Se i problemi con la produzione in Cina dovessero continuare, nella prima fase le scorte dei nuovi iPhone 12 potrebbero essere limitate ed Apple potrebbe ridurre il numero di mercati in cui avviare, da subito, le vendite dei suoi nuovi smartphone che, ricordiamo, supporteranno anche la connettività 5G.

Di certo, ci troviamo di fronte ad una situazione in costante evoluzione e, di giorno in giorno, potrebbero arrivare nuovi aggiornamenti in merito alla produzione di smartphone ed altri prodotti tech in Cina. Continuate, quindi, a seguirci per tutte le novità sulla questione.