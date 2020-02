iPhone 9: ecco quando ci sarà l’evento di presentazione

Il nuovo iPhone 9 è quasi pronto al debutto. L’attesissimo entry level della casa di Cupertino sarà svelato, infatti, nel corso di un evento di lancio in programma verso la metà di marzo. La conferma arriva dall’insider Evan Blass, sempre ben informato quando si tratta di news legate al mondo Apple, che però non ha ancora rivelato una data precisa per la presentazione dell’atteso dispositivo.

La produzione del nuovo iPhone 9 dovrebbe prendere il via già sul finire del mese di febbraio e, a differenza dei primi report degli ultimi giorni, non ci dovrebbero essere rallentamenti legati al Coronavirus. L’effettiva data di uscita del nuovo iPhone 9 sarà fissata per la seconda metà del mese di marzo.

Ricordiamo che il nuovo smartphone riprenderà il design di iPhone 8 presentando un display LCD da 4.7 pollici, con risoluzione HD, che sarà supportato dal SoC Apple A13, lo stesso dei nuovi iPhone 11, supportato da 3 GB di memoria RAM e almeno 64 GB di storage. La fotocamera posteriore sarà singola. Il prezzo sarà simile a quello di iPhone 8 che attualmente può essere acquistato a poco più di 500 Euro. Qui il link alle migliori offerte Amazon:

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul nuovo entry level di Apple.