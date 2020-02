iPhone 9: nuove indiscrezioni sul prezzo

Nel corso del prossimo mese di marzo ci sarà la presentazione ufficiale del nuovo iPhone 9, l’attesissimo iPhone “economico”, erede spirituale di iPhone SE. In attesa del debutto, continuano ad emergere rumors ed indiscrezioni sul progetto.

Dopo aver visto i primi render, che potrebbero averci svelato il design, in queste ore emergono le prime informazioni sul prezzo del nuovo iPhone 9. Lo smartphone potrebbe essere commercializzato con un prezzo di partenza di 399 dollari, poco più della metà del prezzo di iPhone 11 che, negli USA, viene proposto a partire da 699 dollari. In Italia, invece, iPhone 11 parte da 839 Euro e, quindi, possiamo ipotizzare per iPhone 9 un prezzo di partenza di 449/499 Euro, se i rumors di queste ore si riveleranno corretti.

Ricordiamo che il nuovo iPhone 9 potrà contare su di un display da 4.7 pollici e sul tasto home centrale con sensore di impronte digitali integrato. A gestire il funzionamento dello smartphone ci sarà il SoC Apple A13 Bionic supportato da 3 GB di RAM e da un minimo di 64 GB di storage interno. Nella parte posteriore ci sarà, inoltre, una fotocamera posteriore singola da 13 Megapixel.

Il nuovo smartphone di Apple verrà presentato in via ufficiale nel corso del mese di marzo e dovrebbe arrivare sul mercato italiano al massimo entro il prossimo mese di aprile.