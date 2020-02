Motorola Edge+: primi dettagli sulle specifiche del nuovo top di gamma

Motorola prepara un nuovo top di gamma, dopo alcuni anni d’assenza. Lo smartphone in questione si chiamerà Motorola Edge+ e dovrebbe debuttare nel corso della prossima primavera. In queste ore, emergono online le prime indiscrezioni sulle specifiche del nuovo flagship di Motorola che avrà tutte le carte in regola per sfidare ad armi pari la concorrenza nel settore Android.

Il nuovo Motorola Edge+ potrà contare su di un display da 6.67 pollici di diagonale con refresh rate di 90 Hz. Il display sarà curvo lungo i bordi ed avrà una risoluzione Full HD+. A gestire il funzionamento dello smartphone ci sarà l’immancabile SoC Snapdragon 865 che garantirà anche il supporto al 5G. A supportare il SoC troveremo 12 GB di memoria RAM anche se potrebbe esserci una variante con 8 GB. Il device avrà una batteria con capacità superiore ai 5.000 mAh (probabilmente 5.170 mAh).

Al momento, non si conoscono ancora i dettagli relativi al comparto fotografico che sarà composto da 3-4 sensori con l’obiettivo di garantire risultati da top di gamma. Lato software, invece, troveremo Android 10. Maggiori dettagli in merito al nuovo Motorola Edge+ potrebbero arrivare già nel corso delle prossime settimane. Il debutto del nuovo top di gamma di Motorola è fissato per i prossimi mesi, probabilmente entro la fine della primavera.