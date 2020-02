Motorola Moto G8 Power non ha più segreti: foto reali e scheda tecnica completa

Si avvicina il debutto del nuovo Moto G8 Power, nuovo mid-range che potrebbe ritagliarsi uno spazio importante sul mercato internazionale. Il device è protagonista oggi di un nuovo leak che rivela la scheda tecnica completa e ci mostra le prime foto reali del nuovo smartphone, che riportiamo di seguito.

Il nuovo Moto G8 Power potrà contare sul SoC Snapdragon 665 affiancato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno. Il display presenterà un pannello LCD con diagonale di 6.4 pollici, risoluzione Full HD+ e foro per la fotocamera anteriore. Confermata anche la presenza di una batteria da 5.000 mAh.

Il comparto fotografico del nuovo Moto G8 Power includerà una quadrupla fotocamera posteriore con un sensore principale da 16 Megapixel supportato da un teleobiettivo con zoom ottico 2x, una grandangolare ed un sensore per le macro. La camera anteriore sarà da 16 Megapixel.

Il nuovo Moto G8 Power presenterà dimensioni pari a 157,95 x 75,84 x 9,63 mm con un peso di 195 grammi. Lato software troveremo il sistema operativo Android 10 (lo smartphone non sarà un Android One e riceverà probabilmente un solo major update). Da notare la presentazione della certificazione IP52. In attesa di maggiori dettagli sul prezzo, potete dare un’occhiata alle prime immagini reali dello smartphone qui di seguito.