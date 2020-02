Non chiamatelo vecchio: Samsung Galaxy S7 riceve le patch di gennaio

A quasi quattro anni dal suo lancio, Samsung Galaxy S7 gode ancora di ottima salute: l’ex top di gamma ha ricevuto oggi un nuovo aggiornamento dopo quello ricevuto qualche giorno fa e che conteneva le patch di dicembre. Stavolta, a sorpresa, sono le patch di sicurezza Android aggiornate a gennaio 2020 ad essere protagoniste del nuovo pacchetto.

Il firmware è contrassegnato dalla sigla G930FXXS7ETA7 e non dovrebbe contenere ulteriori novità al di là della patch già segnalate in apertura. Al momento il roll out ha coinvolto unicamente i Samsung Galaxy S7 brandizzati O2 nel Regno Unito, ma il rilascio globale non dovrebbe tardare più di qualche giorno. Non solo: presto, come ormai di consueto, l’update riguarderà anche la versione Edge.

Vale la pena ricordare che proprio oggi sono arrivate le patch di febbraio sul Galaxy A50 (ne abbiamo parlato in modo approfondito in questo articolo) mentre il colosso coreano anche per questo mese ha preceduto tutti (compresi i Google Pixel) portando l’update mensile già a fine gennaio sui Galaxy Note 9 e Galaxy Note 10+.

