OnePlus 8: ecco i possibili prezzi delle tre varianti in arrivo

Dopo aver visto le specifiche tecniche complete nel corso della giornata di ieri, è ora tempo di analizzare quelli che saranno i prezzi dei nuovi OnePlus 8, 8 Pro e 8 Lite, i tre nuovi smartphone che debutteranno sul mercato nel corso dei prossimi mesi.

Stando a quanto rivelato dal sito e-commerce Giztop, il top di gamma OnePlus 8 Pro arriverà sul mercato con un prezzo di partenza di 799 dollari mentre il OnePlus 8 dovrebbe costare 549 dollari nella variante base. Entrambi gli smartphone, ricordiamo, avranno il SoC Snapdragon 865 e supporteranno il 5G. Da segnalare, infine, il prezzo del nuovo OnePlus 8 Lite. Lo smartphone, che presenterà il SoC MediaTek Dimensity 1000 dovrebbe partire da 499 dollari.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali in merito alla correttezza dei prezzi indicati ma l’e-commerce, a distanza di diverse ore dall’inserimento in listino dei nuovi smartphone di OnePlus, non ha ancora effettuato alcuna modifica e non ha eliminato i prodotti (da notare che le immagini allegate agli smartphone sono i render diffusi da OnLeaks).

Maggiori dettagli in merito ai futuri smartphone di OnePlus dovrebbero emergere già nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sui nuovi smartphone che la casa cinese porterà sul mercato nel corso del prossimo futuro.