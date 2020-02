OnePlus pronta a lanciare una powerbank con ricarica rapida

C’è già grande attesa per il prossimo OnePlus 8: il produttore cinese, come molti di voi già sapranno, quest’anno ha intenzione di arricchire la gamma non solo con la versione Pro ma anche col modello Lite. Degli smartphone abbiamo parlato già in diverse occasioni (una delle caratteristiche principali sarà il refresh-rate a 120 Hz per il display) ma l’evento di lancio potrebbe essere caratterizzato anche dall’arrivo di nuovi accessori.

Le prime cuffie true-wireless dell’azienda asiatica sono date per certe da molti (clicca qui per saperne di più), oggi è direttamente Carl Pei, su Twitter, ad annunciare, di fatto, la prima powerbank OnePlus con supporto alla ricarica rapida.

Nello specifico, il numero uno OP ha catturato l’attenzione dei tanti followers con un semplice: “Retwitta se vuoi una powerbank con ricarica veloce“. I numeri salgono ora dopo ora, i “mi piace” sono oltre 5mila, i RT quasi 3.400.

Non sono ovviamente emersi altri dettagli su quella che sarà la configurazione dell’accessorio, anche se sarà interessante capire se supporterà la Warp Charge – che è presente sui caricatori forniti di serie con gli smartphone OnePlus – e se la nuova powerbank sarà lanciata proprio in contemporanea coi futuri OnePlus 8. Che, lo ricordiamo, potrebbero arrivare prima del previsto, a cavallo tra marzo ed aprile.