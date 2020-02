POCO X2 riceverà Android 11, arriva la conferma

Ottime notizie per chi ha deciso di puntare su Poco X2: il recente arrivato in casa del produttore cinese, nato come sub-brand di Xiaomi, riceverà in futuro il major update ad Android 11, la cui prima developer preview è stata rilasciata la scorsa settimana. Nonostante per la gran parte degli smartphone Android questo sia un dettaglio dato per scontato da molti, in realtà non va sottovalutata la fascia di prezzo di Poco X2 che spesso nasconde brutte sorprese da questo punto di vista.

La conferma, peraltro, è ufficiale, visto che è stato il numero uno della divisione indiana di Marketing and Communications dell’azienda asiatica, Yash Garg, a condividere su Twitter l’immagine che trovate ad inizio articolo e che non lascia spazio ad interpretazioni.

Poco X2, arrivato con Android 10 out of the box e interfaccia personalizzata MIUI 11 (si tratta della versione prevista per gli smartphone Poco), è uno smartphone dotato di display LCD da 6.67″ in Full HD+ e con refresh rate a 120 Hz. Gira su uno Snapdragon 730G con 6/8 GB di memoria RAM e 4/128/256 GB di storage interno.

Spiccano le quattro fotocamere posteriori con sensore principale Sony IMX686 da 64 MP, mentre sul frontale sono piazzati altri due sensori da 20+2 MP. Bene anche la batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 4.0+ di Qualcomm a 27 W.