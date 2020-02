Presentazione online (causa coronavirus) anche per OnePlus 8

OnePlus 8 potrebbe essere presentato in un evento online, a porte chiuse: è questa l’indiscrezione di queste ore che riguarda uno dei top di gamma più attesi di questa prima parte di 2020 e che, giocoforza, dovrà “adattarsi” a ciò che sta accadendo in Cina (e non solo…).

L’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del coronavirus sta cambiando i piani di tanti big del settore in queste settimane. Dopo l’annullamento del MWC di Barcellona, diversi produttori hanno scelto di rinviare o annullare alcuni eventi già programmati. Per OnePlus 8 non era stata comunicata ancora nessuna data, ma secondo le ultime voci il lancio potrebbe avvenire in anticipo rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni, a cavallo tra marzo ed aprile.

Resta da capire come OnePlus organizzerà l’evento virtuale: non si tratterà di una prima volta assoluta (era accaduto con OP2 e OP5) anche se stavolta, ovviamente, le cause sono di forza maggiore. E’ possibile che si scelga una sorta di evento da seguire in streaming sul sito web ufficiale dell’azienda, con la possibilità da parte del pubblico di interagire. L’unica certezza è che OnePlus ha già comunicato di non avere in programma eventi offline nel corso dei prossimi mesi.

Ricordiamo che quest’anno la gamma si arricchirà di un nuovo modello: a OnePlus 8 e 8 Pro si aggiungerà anche la versione Lite.