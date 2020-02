Realme 6i certificato FCC: prime immagini e indiscrezioni

Sempre più vicino il lancio di Realme 6i, successore del 5i lanciato pochi mesi fa: lo smartphone ha ricevuto in queste ore la certificazione FCC, anche se non c’è alcun riferimento palese al nome del device, contraddistinto soltanto dal model number RMX2040.

Pochi dubbi, comunque, che si tratti di Realme 6i, considerato che la sigla del predecessore era RMX2030 e che le prime immagini del dispositivo mettono in mostra evidenti somiglianze col 5i. Spicca, ad esempio, la presenza di una quadrupla fotocamera posteriore, con sensori disposti in verticale nell’angolo in alto a destra. Sul retro è posizionato anche il lettore di impronte digitali, mentre si può intravedere anche il notch a goccia che integrerà l’unica fotocamera anteriore.

Ben visibile anche il jack audio da 3.5 mm, mentre farà ovviamente piacere a molti l’arrivo di una porta USB di tipo C (sul 5i era presenta una micro USB). In alto troverete alcune immagini che ha diffuso l’ente in questione, mentre altre indiscrezioni che arrivano da Twitter gettano luce anche su altri aspetti della scheda tecnica.

Realme 6i dovrebbe così avere una batteria da ben 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18 W, mentre il sensore principale sul retro vanterebbe una risoluzione da 48 MP. Le dimensioni saranno invece pari a 164,4 x 75,4 x 9,0mm con peso di 195 grammi.