Samsung Galaxy A11, ecco la possibile scheda tecnica

Torniamo a parlare di Samsung Galaxy A11, uno smartphone particolarmente atteso per due motivi: lo scorso anno la linea Galaxy A ha riscosso un incredibile successo praticamente con ogni modello e, in particolare, l’entry level ha permesso al colosso coreano di penetrare con ancor più forza in mercati emergenti come quello indiano.

Proprio in India, peraltro, il nuovo arrivato dovrebbe essere lanciato a brevissimo, almeno stando a quanto riporta 91mobiles. La fonte in questione oggi ha pubblicato anche un corposo leak in cui di fatto viene svelata la scheda tecnica completa dello smartphone. Andiamo a dare un occhio da vicino.

Samsung Galaxy A11 dovrebbe arrivare con un display LCD con diagonale da 6.2 pollici, risoluzione in HD+ e foro nell’angolo in alto a sinistra atto ad ospitare la fotocamera frontale da 8 MP. Sotto il cofano è atteso invece un processore Exynos della linea 7, accompagnato probabilmente da 3 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno.

Il punto forte del device sarà senza dubbio la batteria da 5.000 mAh, mentre sul retro dovrebbe trovare spazio una tripla fotocamera (dettaglio non scontato in questa fascia di mercato) da 13+5+2 MP. A chiudere il cerchio ci penserà poi Android 10 di serie, chissà se con la nuova One UI 2.1. Atteso anche un sensore fisico per le impronte digitali. Il prezzo? Circa 125 euro se si tiene in considerazione il cambio attuale con le rupie indiane.