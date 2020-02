Samsung Galaxy A30, partito il roll out di Android 10 stabile!

Samsung sta attraversando un momento di grazia per quanto riguarda il lato supporto software: gli aggiornamenti mensili sono spesso in anticipo rispetto alla concorrenza, i più recenti top di gamma hanno ricevuto il major update ad Android 10 e la nuova versione del robottino verde comincia a far capolino anche sui medio gamma.

Così, dopo la prima apparizione sul Galaxy A50s (clicca qui per saperne di più), la versione stabile di Android 10 è in fase di roll out anche su Samsung Galaxy A30. Anche in questo caso, quindi, le tempistiche ufficializzate proprio dal produttore coreano un paio di mesi fa si sono rivelate inesatte, ma in positivo: il Galaxy A30 avrebbe dovuto aggiornarsi in primavera inoltrata.

In ogni modo c’è da attendere qualche giorno prima di capire se il rilascio è globale o se, come sta accadendo in queste ore, è limitato al solo mercato indiano. Il firmware, come da consuetudine, è disponibile via OTA ed ha un peso di circa 1.5 GB. La build è la A305FDDU4BTB3 mentre nel changelog ufficiale vengono riportate anche le più recenti patch di sicurezza Android, quelle aggiornate al mese di febbraio.

Samsung Galaxy A30 si conferma così un’ottima scelta nella fascia media del mercato. Può essere acquistato su Amazon: Samsung Galaxy A30 Dual SIM 64GB 4GB RAM A305F-DS Blu SIM Free