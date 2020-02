Samsung Galaxy A50: il mid-range si aggiorna ancora, ecco le novità

Samsung rilascia un nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy A50, il mid-range presentato circa un anno fa e diventato, nel corso del 2019, uno degli smartphone più venduti della casa coreana in Italia. Il nuovo aggiornamento, in via di distribuzione in queste ore, ha un peso di circa 600 MB ed introduce le patch di sicurezza del mese di gennaio 2020.

Oltre alle patch di sicurezza, l’aggiornamento per il Samsung Galaxy A50 va a migliorare anche il funzionamento dello smartphone ed, in particolare, interviene sul comparto fotografico migliorando la stabilità della fotocamera e la qualità delle immagini scattate. Miglioramenti anche per la stabilità della connessione Wi-Fi.

Non si segnalano novità per il sensore di impronte digitali che, nei mesi scorsi, ha ricevuto diversi aggiornamenti. Il sensore sotto al display, a causa di evidenti limiti hardware, non è in grado di offrire prestazioni particolarmente elevate e, a questo punto, è chiaro che lato software c’è poco altro da fare. Il Galaxy A50, dopo quest’aggiornamento, resta ad Android Pie 9.0 e dovrà attendere la primavera per ricevere Android 10.

Ricordiamo che il Samsung Galaxy A50 è acquistabile a circa 240 Euro su Amazon. Lo smartphone è un ottimo prodotto e, per chi cerca un device Samsung, rappresenta l’opzione migliore a meno di 300 Euro. Ecco il link per l’acquisto: