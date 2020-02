Samsung Galaxy A50 non si smentisce: ecco le patch di febbraio

Samsung Galaxy A50 si conferma tra gli smartphone più attivi in fatto di aggiornamenti: in queste ore, il mid-range del colosso coreano sta ricevendo le patch di sicurezza Android aggiornate a questo mese di febbraio. L’update, peraltro, è stato già segnalato anche sui modelli in commercio in Italia.

L’aggiornamento arriva praticamente in contemporanea coi Google Pixel e già di per sé sarebbe un ottimo risultato: visti i precedenti mesi, quando in diverse occasioni Samsung Galaxy A50 risultò essere il primo Android in assoluto a ricevere le patch mensili, si potrebbe parlare addirittura di un piccolo ritardo…

La versione software protagonista del roll out che ha toccato anche le versioni non brandizzate del nostro paese è la A505FNXXS4ATB. Stando al changelog ufficiale non dovrebbero esserci ulteriori novità al di là degli aspetti legati alla sicurezza e la dimensione del pacchetto, poco più di 123 MB, va proprio in questa direzione. Vale la pena ricordare che Samsung è comunque riuscita ad anticipare la concorrenza anche in questo mese di febbraio, portando le ultime patch di sicurezza sui Galaxy Note 9 e Note 10+ già sul finire del mese di gennaio.

