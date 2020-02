Samsung Galaxy A50s comincia a ricevere Android 10 stabile!

E’ davvero sorprendente l’inizio del roll out di Android 10, nella sua versione stabile, su Samsung Galaxy A50s. Il recente mid-range era stato compreso tra i device che avrebbero dovuto ricevere il major update ad aprile inoltrato ma a quanto pare il colosso coreano ha anticipato – e di molto – i tempi.

Samsung Galaxy A50s ha così cominciato a ricevere la nuova versione del robottino verde, con interfaccia personalizzata One UI 2.0, in Vietnam. Il nuovo firmware è contrassegnato dalla sigla A507FNXXU3BTB2 e porta con sé anche le più recenti patch di sicurezza Android, quelle aggiornate a febbraio 2020. Non sono arrivati ancora dei feedback concreti sull’aggiornamento che, comunque, sarà ovviamente incentrato su tutte le novità della One UI 2.0 come le nuove gesture, le nuove impostazioni sulla privacy e tanto altro.

Nonostante è d’obbligo avere un attimo di pazienza e capire se il roll out sarà presto esteso anche ad altri paesi oltre al Vietnam, la notizia è comunque positiva anche per il resto della gamma Galaxy A: sappiamo bene il successo che hanno ottenuto modelli come l’A50 e l’A70 anche nel nostro paese, un aggiornamento di questo tipo con così tanto anticipo sarebbe ovviamente graditissimo.

