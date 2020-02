Samsung Galaxy A7 2018 riceve le patch di sicurezza di febbraio

Buona notizia per gli utenti che possiedono un Samsung Galaxy A7 2018: il mid-range si conferma ancora in prima linea in fatto di aggiornamenti e, proprio in queste ore, sta ricevendo un nuovo update. Mentre vi scriviamo l’aggiornamento è segnalato in Belgio e nei Paesi Bassi e porta la versione firmware alla A750FNXXS4BTB1.

Nonostante il roll out non abbia ancora coinvolto il nostro paese, conosciamo già diversi dettagli del changelog ufficiale. L’aggiornamento su Samsung Galaxy A7 2018 porta con sé diversi miglioramenti sul piano della stabilità del sistema e del miglioramento delle prestazioni, anche se non sono elencate novità specifiche per quanto riguarda la One UI. L’aspetto più rilevante è quindi rappresentato dalle patch di sicurezza Android aggiornate a questo mese di febbraio.

Non è difficile immaginare che il nuovo aggiornamento, con relativa notifica via OTA, arrivi nelle prossime ore anche in Italia: si può comunque controllare manualmente la presenza dell’update tramite l’apposita voce nelle impostazioni di sistema.

Samsung, è opportuno ricordarlo, è ormai da diversi mesi assoluto protagonista su questo fronte: proprio oggi, peraltro, la nuova gamma Galaxy S20 è stata la prima in assoluta, precedendo anche i Google Pixel, a ricevere le patch di sicurezza aggiornate al mese di marzo.