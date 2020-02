Samsung Galaxy M31 arriva il 25 febbraio: spuntano nuovi dettagli sulla scheda tecnica

Di Samsung Galaxy M31 abbiamo già parlato in alcune occasioni nelle ultime settimane: il prossimo smartphone di fascia media del produttore coreano oggi resta al centro dell’attenzione considerato che è proprio l’azienda a confermare non solo la data di lancio (25 febbraio) ma anche alcune delle specifiche tecniche.

Più in particolare è la divisione indiana di Samsung a mostrare le immagini del device che si presenterà con un bel display (un Super AMOLED con risoluzione in Full HD+) a tutto schermo, notch a goccia e spessore del chin abbastanza pronunciato. Quello che colpisce, come d’altronde da previsioni, è la batteria da 6.000 mAh che renderà l’autonomia di Samsung Galaxy M31 davvero di alto livello.

Trova conferme anche la quadrupla fotocamera posteriore che, in questo caso, verrà “capitanata” da un sensore da 64 MP e completata poi da un grandangolare, uno per le macro e uno per il calcio della profondità. Insomma, si profila una scheda tecnica di tutto rispetto per uno smartphone chiamato a ripetere il successo della scorsa generazione e che arriverà con Android 10 out of the box, con personalizzazione One UI 2.0.

Vale la pena ricordare che, almeno inizialmente, Samsung Galaxy M31 sarà lanciato esclusivamente nel mercato indiano. Non è affatto da escludere l’arrivo successivo in Europa.