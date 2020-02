Samsung Galaxy S10+ in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon per questo week end

Come ogni anno, subito dopo l’annuncio dei nuovi top di gamma di Samsung, in questo caso i Galaxy S20, si registra un netto calo di prezzo dei precedenti flagship. In questo week end, ad esempio, segnaliamo l’ottima offerta disponibile per il Samsung Galaxy S10+.

Lo smartphone è proposto ad un prezzo di 727 Euro nella versione da 128 GB con diverse colorazioni disponibili in sconto. Da notare che lo smartphone è venduto e spedito da Amazon con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce ed alla garanzia messe a disposizione da Amazon ai suoi clienti.

Ecco il link per effettuare l’acquisto:

Ricordiamo, inoltre, che sono disponibili in preordine anche i Samsung Galaxy S20 con un prezzo di partenza di 929 Euro relativo al Galaxy S20 con display da 6.2 pollici mentre la versione top di gamma costa oltre 1500 Euro. Ecco i link per preordinare i nuovi S20 su Amazon.

Nel frattempo, in questi giorni inizia a fare il suo debutto nei negozi italiani il nuovo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip che può essere acquistato ad un prezzo di 1520 Euro.