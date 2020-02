Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite: il supporto software sarà da top di gamma

Svelati ad inizio dello scorso mese di gennaio, i nuovi Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite sono tra gli smartphone più interessanti del momento e nel corso delle prossime settimane, a seguito del fisiologico calo di prezzo, potrebbero diventare degli ottimi acquisti sotto tutti i punti di vista.

In queste ore è arrivata la conferma in merito al tipo di supporto software che la casa coreana riserverà ai nuovi “Lite”. Stando alle informazioni diffuse online, infatti, Samsung tratterà i nuovi Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite come dei veri top di gamma, ovvero lo stesso supporto che viene garantito ai dispositivi Galaxy S e Galaxy Note.

Per i due smartphone, quindi, è previsto l’arrivo di due major update e di patch di sicurezza mensili per almeno due anni (successivamente si potrebbe passare a patch trimestrali). Di conseguenza, i nuovi Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite, arrivati sul mercato con Android 10 già preinstallato, riceveranno Android 11 e, successivamente, Android 12 con le relative evoluzioni della One UI.

Ricordiamo che S10 Lite e Note 10 Lite sono disponibili in Italia nei listini di diversi operatori e che S10 Lite può essere acquistato direttamente su Amazon. Ecco il link: