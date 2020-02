Samsung Galaxy S10, S10+ e Huawei Mate 30 Pro in offerta oggi su Amazon

Giornata di offerte oggi 14 febbraio su Amazon. Lo store offre, infatti, diversi top di gamma o ex top di gamma ad un prezzo decisamente interessante. Tra le promozioni più interessanti troviamo gli sconti riservati ai Samsung Galaxy S10 e S10+ disponibili rispettivamente a 656 Euro e 779 Euro. Entrambi gli smartphone sono venduti e spediti da Amazon.

Da segnalare anche l’offerta dedicata all’ottimo Huawei Mate 30 Pro, uno dei top di gamma più completi del 2019 per quanto riguarda l’hardware che è però penalizzato dall’assenza dei servizi Google (a cui si può rimediare manualmente). Lo smartphone è disponibile, per la prima volta in Italia, con uno sconto rispetto al prezzo di listino.

Il device è acquistabile a 989 Euro con il 10% di sconto rispetto al listino. Il device è venduto e spedito da Amazon. Da notare che si tratta della versione 4G dello smartphone (la 5G non è venduta in Italia).

Ecco i link per sfruttare una delle promozioni disponibili oggi su Amazon.

Ricordiamo che su Amazon è già possibile preordinare i nuovi Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra con prezzi da 929 Euro. Ecco i link per l’acquisto: