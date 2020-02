Samsung Galaxy S20: aggiornamento in arrivo per migliorare il comparto fotografico

I primi test sui nuovi Samsung Galaxy S20 confermano che il comparto fotografico, che dovrebbe essere uno dei punti di forza dei nuovi top di gamma della casa coreana, necessita ancora di qualche ottimizzazione. Per questo motivo, Samsung ha confermato di essere al lavoro su di un nuovo aggiornamento software che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni per risolvere i problemi emersi in fase di test in queste settimane.

Secondo chi ha avuto modo di provare i nuovi Samsung Galaxy S20, ci sarebbero diversi aspetti software da ottimizzare a partire dalla qualità dell’autofocus e degli scatti in notturna. Da verificare, inoltre, anche il filtro “bellezza” per i volti che risulterebbe un po’ troppo invasivo. I problemi emersi in questi giorni dovrebbero riguardare esclusivamente il comparto software e non sarebbero legati a limitazioni hardware. Staremo a vedere quando Samsung rilascerà il nuovo update che dovrebbe essere pronto per il lancio.

Ricordiamo che i nuovi Samsung Galaxy S20 sono disponibile in pre-ordine su Amazon con prezzi a partire da 929 Euro e con consegne previste a partire dal prossimo 10 marzo. Ecco i link per effettuare l’acquisto dei nuovi S20, S20+ e S20 Ultra.