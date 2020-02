Samsung Galaxy S8 e Galaxy Note 8: ecco le patch di febbraio

Arrivano altre buone notizie sul fronte aggiornamenti in casa Samsung: da qualche ora, infatti, sono i top di gamma del 2017 a finire sotto i riflettori grazie al consueto, ed importante, update mensile. Samsung Galaxy S8 e Galaxy Note 8 stanno così ricevendo le patch di sicurezza aggiornate a questo mese di febbraio 2020.

Più nello specifico, l’aggiornamento è arrivato anche sui Samsung Galaxy Note 8 italiani, almeno per quanto riguarda i modelli no brand: la build in questione è la N950FXXS9DTA1 ed ha un peso complessivo di circa 590 MB. Nel changelog ufficiale, oltre ai “soliti” miglioramenti dal punto di vista delle prestazioni e della stabilità di sistema dello smartphone, si fa riferimento unicamente alle già citate patch di sicurezza Android di febbraio.

Discorso molto simile anche per il Samsung Galaxy S8 anche se, in questo caso, il roll out ha riguardato fino a questo momento soltanto alcuni paesi europei: le segnalazioni, nello specifico, stanno arrivando da Polonia, Francia, Paesi Bassi e Spagna ma l’aggiornamento presto arriverà anche sui modelli in circolazione nel nostro paese.

Vale la pena sottolineare che anche questo mese il produttore coreano è stato celerissimo nel portare l’aggiornamento mensile sui suoi device: dopo i più recenti top di gamma anche diversi mid-range hanno ricevuto il nuovo pacchetto ormai da qualche giorno.

