Samsung Galaxy Tab S6 Lite: nuove conferme sulla scheda tecnica

Tra le novità in arrivo per la gamma di dispositivi Galaxy c’è anche il nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Si tratta di un nuovo tablet di fascia media che andrà ad affiancarsi al top di gamma Galaxy Tab S6 con Snapdragon 855. Il dispositivo, dopo i rumors dei giorni scorsi, è nuovamente protagonista online con diverse conferme sulla scheda tecnica.

Il nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite potrà contare sul SoC Exynos 9611, lo stesso chipset che troviamo sul mid-range Galaxy A51, che sarà supportato da 4 GB di memoria RAM. Da segnalare la presenza del sistema operativo Android 10 con One UI 2.0 con personalizzazioni specifiche per adattarsi all’utilizzo da tablet.

Il nuovo tablet di Samsung avrà un display con risoluzione di 2000 x 1200 pixel. Al momento, non ci sono informazioni in merito alla dimensione del display. Da segnalare, inoltre, che il Samsung Galaxy Tab S6 Lite supporterà la S-Pen che potrebbe essere inclusa in confezione.

Per quanto riguarda il prezzo, le prime indiscrezioni confermano che il nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite arriverà sul mercato con un prezzo di circa 400 dollari, cifra che potrebbe tradursi in circa 400 Euro. Il debutto del nuovo tablet dovrebbe essere molto vicino. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.

Il render che trovate in alto dovrebbe essere un’immagine ufficiale del futuro Samsung Galaxy Tab S6 Lite .