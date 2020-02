Samsung Galaxy Tab S6 Lite: nuovo tablet di fascia media in arrivo, ecco le specifiche

Samsung prepara il lancio di un nuovo tablet Android per la fascia media del mercato. Il progetto, che ha appena ricevuto la certificazione Bluetooth e che quindi dovrebbe debuttare a breve sul mercato (probabilmente già in primavera, si chiama Samsung Galaxy Tab S6 Lite ed è caratterizzato dal numero di modello SM-P615.

Questo codice è già stato individuato nel database di Geekbench permettendoci di avere una prima idea sul nuovo tablet di fascia media di Samsung. Il futuro Samsung Galaxy Tab S6 Lite dovrebbe presentare il SoC Exynos 9611, lo stesso chipset utilizzato dal recente Galaxy A51, che verrà supportato da 4 GB di memoria RAM. Da notare, inoltre, la presenza del sistema operativo Android 10 personalizzato dalla One UI 2.0 in versione adattata al più ampio display dei tablet.

Al momento, non ci sono ancora informazioni in merito alla grandezza del display (probabilmente da circa 10 pollici) ed in merito al prezzo, un elemento molto importante da considerare per poter avere un’idea ben precisa in merito alle potenzialità del nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

Ricordiamo che, ad oggi, Samsung è presente sul mercato tablet con il Galaxy Tab S5e, che parte da circa 350 Euro, e con il top di gamma Tab S6, con Snapdragon 855 e un prezzo di circa 600 Euro. Ecco i link all’acquisto dei due tablet.