Sony Xperia 1 II e Xperia 10 II: ufficializzati i prezzi per l’Europa

Nella giornata di ieri, Sony ha svelto in via ufficiale i nuovi Sony Xperia 1 II e Xperia 10 II, rispettivamente il nuovo top di gamma ed il nuovo mid-range con cui la casa nipponica proverà a rilanciare la sua presenza sul mercato smartphone internazionale.

I nuovi smartphone di Sony arriveranno in Europa in primavera. In attesa di informazioni precise da Sony Italia, segnaliamo che la divisione tedesca della casa nipponica ha già svelato i prezzi ufficiali dei nuovi Sony Xperia 1 II e Xperia 10 II.

Il top di gamma Sony Xperia 1 II potrà contare su di un prezzo di ben 1199 Euro. Lo smartphone, ricordiamo, presenta il SoC Snapdragon 865 con supporto 5G, un display in 21:9 con tecnologia OLED, diagonale di 6.5 pollici e risoluzione 4K e una tripla fotocamera posteriore affiancata da un sensore ToF.

Il mid-range Sony Xperia 10 II, invece, arriverà sul mercato con un prezzo di listino di 369 Euro. Lo smartphone, ricordiamo, monta un display “compatto” con diagonale di 6 pollici e può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 665 supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

In arrivo in Europa c’è anche l’entry level Sony Xperia L4 che sarà commercializzato con un prezzo di listino di 199 Euro. Anche in questo caso, il debutto è previsto tra poche settimane.