Sony Xperia L4 è ufficiale: entry level con tripla fotocamera e il solito SoC MediaTek

In queste ore, Sony ha svelato in via ufficiale il nuovo Sony Xperia L4, smartphone destinato a diventare il nuovo entry level della gamma 2020 della casa nipponica. Il device, che doveva debuttare al Mobile World Congress 2020 (cancellato a causa del Coronavirus), arriverà sul mercato nel corso delle prossime settimane nelle varianti Black e Blue. Per ora non sono stati diffusi dettagli in merito al prezzo.

Il nuovo Sony Xperia L4 potrà contare su di un display in 21:9 con risoluzione HD+ e diagonale di 6.2 pollici oltre ad un notch a goccia. A gestire il funzionamento del nuovo L4 ci sarà il SoC MediaTek Helio P22, lo stesso chipset montato da Xperia L3 presentato lo scorso anno e passato quasi inosservato ed ancora disponibile in Italia con un prezzo inferiore ai 200 Euro.

A completare la scheda tecnica del nuovo Sony Xperia L4 troveremo 3 GB di RAM e 64 GB di storage interno oltre ad una batteria da 3580 mAh. Da segnalare la presenza di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 13 Megapixel affiancato da un grandangolare da 5 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per la profondità di campo. La camera anteriore sarà da 8 Megapixel.

Ecco il video ufficiale con cui è stato svelato il nuovo L4