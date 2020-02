Spotify, i testi delle canzoni già sulla versione stabile dell’app?

Una funzionalità di cui ormai si parla da diversi mesi è ormai in procinto di sbarcare su Spotify: parliamo della possibilità di visualizzare il testo della canzone che si ascolta, una feature richiesta a gran voce dalla community della piattaforma di streaming musicale più diffusa sul pianeta.

Ebbene, c’è molto fermento in queste ore visto che diversi utenti hanno postato su Twitter alcuni screenshot che di fatto confermano l’arrivo di questa novità. Attenzione, ci riferiamo alle versioni stabili di Spotify, quindi il roll out (via server) potrebbe essere già partito da qualche ora.

In realtà mancano riscontri ufficiali da parte dell’azienda e si sa per certo che la possibilità di vedere le parole di una determinata canzone su Spotify la si può avere solo sulla versione beta 8.5.46.848. In ogni caso, non dovrebbe ormai mancare molto per il rilascio globale.

I testi delle canzoni sono forniti da Musicxmatch: quando si cerca un brano, il titolo viene poi accompagnato dalla didascalia “Lyrics” nel caso in cui fossero disponibili le parole. A quel punto con uno swipe verso l’alto prima e con un tap sullo schermo poi si potrà accedere alla visualizzazione a schermo interno che trasformerà il vostro device in un karaoke a tutti gli effetti.