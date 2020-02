Spotify sempre più integrato sui device Samsung (anche sulle nuove Galaxy Buds+)

La stretta collaborazione tra Samsung e Spotify va avanti e, anzi, si intensifica. Con la presentazione del nuovo top di gamma, il Galaxy S20, il colosso coreano ha annunciato una serie di novità che fanno seguito alla scelta, risalente ad un anno fa, di pre-installare Spotify sui propri device e renderla l’app predefinita per lo streaming musicale.

Più in particolare sul nuovo top di gamma, e in seguito sugli altri dispositivi Galaxy (bisognerà aspettare l’aggiornamento di Spotify su Android), ci saranno novità che riguarderanno anche la tastiera pre-installata: si potrà infatti creare un link a un artista, una canzone o una playlist di Spotify senza uscire dall’app in cui si sta utilizzando. L’integrazione arriverà anche nell’app Orologio (si potrà quindi usare la piattaforma di streaming per impostare una sveglia) e soprattutto ci saranno nuove funzionalità anche per quanto riguarda Bixby: una su tutte, la possibilità di inserire una “routine” e far partire quindi una playlist preferita in automatico.

L’aspetto più interessante riguarda però le Samsung Galaxy Buds+: i nuovi auricolari true-wireless del colosso coreano sarà in grado di avviare in automatico Spotify (riprendendo l’ascolto dall’ultima interruzione o generando contenuto in base ai gusti dell’utente) dopo averli indossati e aver effettuato una pressione prolungata sul dorso.